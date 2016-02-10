

Edinilen bilgilere göre, Eyüp Maltepe Çıkmazı'nda bulunan boş arazide sabah saatlerinde vatandaşlar polise iki ceset bulunduğunu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, biri kadın iki kişinin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesetlerin Uğurcan Taşdemir (19) ve Yağmur Güneş'e (27) ait olduğu belirlendi. İki gencin başlarından silahla vurulduğunu tespit eden polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Görgü tanığı Deniz Şengül, "Burada iki tane ceset vardı. Biri bayan biri erkek. Sabah 07.30 sıralarıydı. Buradaki bekçi arkadaş köpek bağırmalarına çıkıp fark etmiş. Polisi aradı. Polisler geldi. İnceleme yaptılar. 3 mermi bulundu. Cesetlerin kafalarında mermi izleri vardı" ifadelerini kullandı.