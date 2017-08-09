EYÜP BELEDİYESİ ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da FETÖ'yle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda Eyüp Belediye Eski Başkan Yardımcısı M.İ gözaltına alındı.
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda, aralarında Eyüp Belediye Eski Başkan Yardımcısı M.İ'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL'DA FETÖ'YE OPERASYON
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'yle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ve şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 2'sinin mahrem imam yapılanmasına ait evlerde saklandığı belirtildi. Diğer iki şüphelinin ise evli oldukları ve evlerinde bulunan yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öne sürüldü.
EYÜP ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI BYLOCK'TAN GÖZALTINDA
Eyüp'te yapılan operasyonda ise, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski Eyüp Belediye BaşkanYardımcısı M.İ. gözaltına alındı.
FETÖ'nün "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu tespit edilen şüpheli de Maltepe'deki operasyonda yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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