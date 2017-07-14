EYLÜL'DE EVLENECEK OLAN RÜZGAR ERKOÇLAR NİŞANLISIYLA SU ALTINDA ÖPÜŞTÜ
Cinsiyet değiştirme operasyonu ile erkek olan Rüzgar Erkoçlar, nişanlısı Tuğba Beyazoğlu ile Eylül ayında evlenmeye hazırlanırken, çift birlikte çıktığı tatilden romantik kareler paylaştı.
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar cinsiyet değiştirme operasyonu ile kadınken, erkek olmuştu. Erkoçlar, nişanlısı Tuğba Beyazoğlu ile Eylül ayında evlenmeye karar verdi. Birlikte tatil yapan çift su altında öpüştüğü fotoğrafı paylaştı.
ROMANTİK ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Evlilik hazırlığı yapan Rüzgar Erkoçlar ve Tuğba Beyazoğlu'nun Bodrum tatili devam ediyor. Genç çift, tatil sırasında çektikleri romantik fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
İşte o paylaşımları:
Kaynak: haberinburada
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