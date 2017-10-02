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EYLÜLDE EN FAZLA YEŞİL SOĞANIN FİYATI ARTTI


Eylülde En Fazla Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı
Tarih : 02 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Eylülde En Fazla Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı(9/10)5

İTO tarafından, Eylül 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 31,44'le yeşil soğan olduğu açıklandı.

LİMON VE OKUL ÇANTASI FİYATLARI DA ARTIŞTA

Bu dönemde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan yeşil soğanın fiyatı yüzde 31,44 arttı. Yeşil soğan bu oranla eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün olurken, bu ürünü yüzde 17,97'yle kültür, eğitim ve eğlence grubundan kurşun kalem izledi.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler ise yüzde 17,78'le tiyatro giriş bilet ücreti, yüzde 17,38'le limon ve yüzde 16,03'le de okul çantası oldu.

FİYATI EN FAZLA AZALAN ÜRÜN ERİK

Eriğin fiyatı bu yılın eylül ayında yüzde 24,75 geriledi. Böylece erik, eylülde fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 16,22'yle armut, yüzde 14,37'yle balık, yüzde 13,49'la yaş üzüm ve yüzde 12,65'le de şeftali şeklinde sıralandı.Eylül ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%) Limon 17,38 Kıvırcık Salata 13,12 Patlıcan 11,76 Karpuz 7,31 Armut -16,22 Balık -14,37 Yaş Üzüm -13,49 Şeftali -12,65 Elma -11,98 Sivri Biber -7,15 Mevsim dışı Tarım Ürünleri Yeşil Soğan 31,44 Erik -24,75 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler Kurşun Kalem 17,97 Tiyatro Bilet Ücreti 17,78 Okul Çantası 16,03 Defter 14,91 Yumurta 6,87 Gazete 6,73 Fuel Oil 5,57 Maç Giriş Bilet Ücreti -5,63

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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