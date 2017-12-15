Efsane 22 Yıl Sonra Yeni Modeliyle Ortaya Çıktı
Gurbetçi Futbolcu Umut Bozok'tan Galatasaray'ı Yıkan Haber
Epdk'dan İki Akaryakıt Şirketine 140 Bin Lira Ceza
Jet Fadıl'ın Caprice'i Bekçi Köpeğine Kaldı
Beşiktaş Devre Arasında Takıma Katılacak Olan Vida'yı Oynatmadan Satabilir
Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli Görevinden Ayrıldı
Genç Oyuncunun Sevgilisinden Şoke Eden Suçlama: Manevi Babası, Hem Onu Hem Beni Taciz Etti
Eylülde Değişmeyen İşsizlik, Yüzde 10,6 Oldu
Fenerbahçe Doğuş Son Nefeste Yıkıldı
Hacı Sabancı'nın Sevgilisi Barda Kavga Çıkardı! Bardaklar Havada Ucuştu
Fernando Muslera'nın Kötü Performansının Nedeni Ortaya Çıktı
Dolar 3,88 Liradan Alıcı Buluyor
Abd'de Bir Kadının Kara Para Aklayarak Deaş'a Gönderdiği İddia Edildi
Yılın Son Bombası! Murat Dalkılıç İle Hande Erçel Aşk Yaşıyor
İngiltere'den Petrol Devrimi! Kanalizasyondan Topladıkları Yağı Biyodizele Dönüştürüyorlar
Cenk Tosun'a Büyük Onur! 'en İyi'ye Aday Gösterildi
Thy, İtalya Seferlerini İptal Etti!
Başakşehir, Maraş'a Şans Tanımadı
Atiker Konyaspor Batman Petrol'u 2-0 Yendi, Tur Atlayan Taraf Oldu
Şota Arveladze'ye Büyük Onur! Yılın En İyisi Seçildi

Eylülde Değişmeyen İşsizlik, Yüzde 10,6 Oldu

EYLÜLDE DEĞİŞMEYEN İŞSİZLİK, YÜZDE 10,6 OLDU

İşsizlik oranı, eylül döneminde yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. İşsizlik, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azaldı ancak geçen aya göre değişim göstermedi.

Tarih : 15 Aralık 2017, 11:10
Puan Ver : Eylülde Değişmeyen İşsizlik, Yüzde 10,6 Oldu(10/10)6

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Eylül 2017'ye ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

TARIM DIŞI İŞSİZLİK AZALDI

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %12,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 20 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık azalış ile yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 233 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 197 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 36 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,3'ü tarım, yüzde 18,8'i sanayi, yüzde 7,7'si inşaat, yüzde 53,1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,6 OLDU

İşgücü 2017 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 128 bin kişi artarak 32 milyon 215 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 73,1, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 34,5 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞAN

Eylül 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 34,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eylülde  Değişmeyen  İşsizlik  Yüzde  106  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER