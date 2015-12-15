O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

eylül ayı işsizlik oranı beklentilerin üzerinde

EYLÜL AYI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

TÜİK, Eylül dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de işsizklik oranı Ağustos-Eylül-Ekim döneminde yüzde 10,3 oldu. Beklentiler işsizliğin yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Tarih : 15 Aralık 2015, 11:10
Puan Ver : Eylül Ayı İşsizlik Oranı Beklentilerin Üzerinde(8/10)5


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 10.4 oldu.



Verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 39,000 kişi artarak 3.1 milyon kişi olurken, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.6 puanlık azalış ile yüzde 18.5 oldu.



TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 987,000 kişi artarak 27.16 milyon kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 46.8 oldu.








Etiketler: Eylül  Ayı  İşsizlik  Oranı  Beklentilerin  Üzerinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER