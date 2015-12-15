EYLÜL AYI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
TÜİK, Eylül dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de işsizklik oranı Ağustos-Eylül-Ekim döneminde yüzde 10,3 oldu. Beklentiler işsizliğin yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 10.4 oldu.
Verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 39,000 kişi artarak 3.1 milyon kişi olurken, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.6 puanlık azalış ile yüzde 18.5 oldu.
TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 987,000 kişi artarak 27.16 milyon kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 46.8 oldu.
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