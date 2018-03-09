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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristlere operasyon! 24 gözaltı

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TERÖRİSTLERE OPERASYON! 24 GÖZALTI

Eylem hazırlığı yapan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 24 DEAŞ üyesi terörist Ankara Terörle Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Tarih : 09 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Eylem Hazırlığındaki Deaş'lı Teröristlere Operasyon! 24 Gözaltı(5/10)1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği baskında şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı.

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen örgüt üyelerinin ifadelerinin alınmasına başlandığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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