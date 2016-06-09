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eyfel'in rengini sosyal medya belirleyecek

EYFEL'İN RENGİNİ SOSYAL MEDYA BELİRLEYECEK

Eyfel Kulesi, yarın başlayacak ve bir ay sürecek Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca, her maç günü sosyal medya platformu Twitter'da en fazla destek alan ülke takımının renkleriyle ışıklandırılacak.

Tarih : 09 Haziran 2016, 09:50
Puan Ver : Eyfel'in Rengini Sosyal Medya Belirleyecek(8/10)7


Paris'teki Eyfel Kulesi, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 15. Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında sosyal medya platformu Twitter'da en çok destek alan ülke takımının renkleriyle aydınlatılacak.



Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, Eyfel Kulesi'nin, turnuva boyunca her maç günü Twitter'da takım etiketleriyle en fazla bahsedilen ve destek alan ülkenin renkleriyle ışıklandırılacağı duyuruldu.



Açıklamada, Eyfel Kulesi'nin her günün son karşılaşmalarından 10 dakika sonra en fazla desteği alan ülkenin renklerine bürüneceği belirtildi.



Ayrıca sporseverler tarafından Twitter'da paylaşılan günün en popüler mesajlarının, Eyfel Kulesi üzerine yansıtılacağı ifade edildi.








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