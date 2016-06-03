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eyfel'in rengini sosyal medya belirleyecek

EYFEL'İN RENGİNİ SOSYAL MEDYA BELİRLEYECEK

Sosyal medyayı en aktif kullanan ülkenin rengi Eyfel Kulesi'nde olacak.

Tarih : 03 Haziran 2016, 14:34
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Avrupa'nın en iyi ekiplerinin yeşil sahada ter dökeceği Euro 2016 ilginç bir yarışmaya da ev sahipliği yapacak.



Turnuvanın sponsoru Orange'ın duyurduğu yarışma ile taraftar ülke bayraklarındaki renklere Eyfel Kulesi'nde yerme şansı yakalayacak.



Yarışma kapsamında sosyal medyada (Facebook, Twitter, Instagram) en çok paylaşım yapan ülkenin rengi bir günlüğüne Eyfel Kulesi'nde yer alacak.



Her gün 12:01 ile 21:30 aralığında yapılan paylaşımları inceleyen Orange o günün kazananını saptayacak.



BU kampanyanın kötüye kullanılmasını engellemek için de önlemler aldığını belirten şirket, kurduğu sosyal medya ekibi ile, olası hilelerin önüne geçeceğini belirtiyor.



EURO 2016 NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Euro 2016 10 Haziran'da start alacak. Avrupa'nın en büyüğünün belirleneceği organizasyon 10 Temmuz'daki final maçı ile sona erecek.








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