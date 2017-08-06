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Eyfel Kulesi'nde Turistlere Bıçaklı Saldırı!
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Eyfel Kulesi'nde Turistlere Bıçaklı Saldırı!

EYFEL KULESİ'NDE TURİSTLERE BIÇAKLI SALDIRI!

Fransa'nın başkenti Paris'in simge mekanlarından Eyfel Kulesi'nde bıçaklı saldırgan, turistlere saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganı gözaltına aldı.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 21:30
Puan Ver : Eyfel Kulesi'nde Turistlere Bıçaklı Saldırı!(10/10)6

Fransa'nın başkenti Paris'te önemli turistik mekan olan Eyfel Kulesi'nde bıçaklı saldırı paniği yaşandı.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Fransa'nın başkenti Paris'te önemli turistik mekan olan Eyfel Kulesi'nde bıçaklı saldırgan turistlere saldırdı. Yetkililer, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Ayrıca bıçaklı saldırgana olay anında müdahale edilerek, gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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