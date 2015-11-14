

Kule işletmesi tarafından yapılan açıklamada, Eyfel Kulesi'nin bugün ziyaret edilemeyeceği ve ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu.



Dünyanın en çok turist çeken şehri Paris'te Eyfel Kulesi'ni günlük ortalama 15 bin bin kişi ziyaret ediyor.



Paris'i dün gece kana bulayan saldırılarda en az 128 kişi hayatını kaybederken, 99'u ağır çok sayıda kişide yaralandı.



Altı farklı noktada gerçekleşen saldırılar sonucu 8 terörist öldü. Bunlardan 7'sinin üzerilerindeki bombayı infilak ettirerek, intihar saldırısında öldükleri belirlendi. Saldırıları DAEŞ terör örgütü üstlendi.