EYFEL KULESİ TURİSTLERİN ZİYARETİNE KAPATILDI
Fransa'nın en önemli sembolü Eyfel Kulesi dünkü terör saldırıları nedeniyle bugün turistlerin ziyaretine kapatıldı.
Kule işletmesi tarafından yapılan açıklamada, Eyfel Kulesi'nin bugün ziyaret edilemeyeceği ve ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı duyuruldu.
Dünyanın en çok turist çeken şehri Paris'te Eyfel Kulesi'ni günlük ortalama 15 bin bin kişi ziyaret ediyor.
Paris'i dün gece kana bulayan saldırılarda en az 128 kişi hayatını kaybederken, 99'u ağır çok sayıda kişide yaralandı.
Altı farklı noktada gerçekleşen saldırılar sonucu 8 terörist öldü. Bunlardan 7'sinin üzerilerindeki bombayı infilak ettirerek, intihar saldırısında öldükleri belirlendi. Saldırıları DAEŞ terör örgütü üstlendi.
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