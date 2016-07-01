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EYFEL KULESİ KIRMIZI BEYAZ


EYFEL KULESİ KIRMIZI BEYAZ
Tarih : 01 Temmuz 2016, 11:03
Puan Ver : Eyfel Kulesi Kırmızı Beyaz(10/10)7


Fransa'nın başkenti Paris'te, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına karşı dayanışma amacıyla Eyfel Kulesi Türk bayrağının renklerini aldı.



Paris Belediyesi'nin dün aldığı karar uyarınca gece yarısı Eyfel Kulesi Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleri ile ışıklandırıldı. Kule üzerine ayrıca Türk bayrağının ay-yıldızlı simgesi yansıtıldı.



Paris Belediyesinden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, Türk halkı ile dayanışmak ve terör kurbanlarını anmak için kulenin Türk bayrağı ile ışıklandırılacağı duyurulmuş ancak teknik bir sorun yüzünden bu ışıklandırma perşembe gecesine ertelenmişti.



Ljubljana Kalesi de kırmızı beyaz



Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki tarihi kale de dün gece Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.



Şehirdeki tepenin üzerine kurulu tarihi Ljubljana Kalesi, kırmızı beyaz renklere bürünerek Türkiye'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı ve dünyaya terörle mücadele mesajı verildi.



İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırılarında 44  kişi hayatını kaybetmişti.








Etiketler: Eyfel  Kulesi  Kırmızı  Beyaz    haber

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