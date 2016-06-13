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eyfel kulesi kırmızı-beyaz!

EYFEL KULESİ KIRMIZI-BEYAZ!

Fransa'nın simgelerinden, başkent Paris'teki Eyfel Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Tarih : 13 Haziran 2016, 11:28
Puan Ver : Eyfel Kulesi Kırmızı-Beyaz!(8.9/10)8



Eyfel Kulesi, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) boyunca sosyal medya platformu Twitter'da yürütülen kampanya çerçevesinde, her gün maçı olan ülkeler arasında son maç bitiminden 10 dakika sonra en çok destek alan ülke takımının renkleriyle aydınlatılıyor.



Turnuvadaki ilk maçına çıkan A Milli Takım'ın Twitter'da #TUR etiketiyle en fazla desteği alması sonrası Eyfel Kulesi, 15 dakika boyunca Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü. Kule üzerinde asılı bulunan topa, ay yıldız simgesi yansıtıldı.



Kampanya başından bu yana genel sıralamada birinciliğini sürdüren Türk Milli Takımı, yüzde 35'lik destekle ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye, dün maçı olan takımlar arasında yüzde 55,9'luk desteğe sahip oldu.



Genel sıralamada en çok desteği alan ülkeler arasında ikinci sırada yüzde 12,9 ile İngiltere, üçüncü sırada ise yüzde 9,7 ile Fransa bulunuyor.



İlk gün en çok oyu alan Fransa olurken, ikinci gün de Eyfel Kulesi en çok destek alan Galler'in bayrağının renkleriyle aydınlatılmıştı.









Etiketler: Eyfel  Kulesi  Kırmızı-Beyaz    haber

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