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exynos işlemcili galaxy s8'ten müthiş performans

EXYNOS İŞLEMCİLİ GALAXY S8'TEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Exynos 8895 işlemcili Galaxy S8 ve Galaxy S8+ performans testine sokuldu. Telefon Geekbench'te 7000 puan sınırını geçerek piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olduğunu gösterdi.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 10:47
Puan Ver : Exynos İşlemcili Galaxy S8'ten Müthiş Performans(10/10)12


Exynos 8895 işlemcili Galaxy S8 ve Galaxy S8+ performans testine sokuldu. Telefon Geekbench'te 7000 puan sınırını geçerek piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olduğunu gösterdi.



Bildiğiniz gibi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+ iki farklı işlemci ile piyasaya sürüldü. Amerika'da Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisiyle satışa çıkan telefon, diğer bölgelerde ise Exynos 8895 işlemciyle satışa sunuldu. Snapdragon 835 işlemcili Galaxy S8 daha önce performans testine sokuldu ve piyasadaki en iyi Android telefonlardan biri olduğunu kanıtladı.



Ancak Galaxy S8'in asıl gücü Exynos 8895'li versiyon performans testine sokulduğunda ortaya çıktı. Birkaç gün önce Geekbench performans testine sokulan telefon, çoklu işlemci testinde 7000 puanı geçerek inanılmaz bir performans sergiledi. Çoklu işlemci testinden 7101 puan alan telefon, bu alanda alınan en iyi sonuçlardan birine imza attı. Telefon tekli işlemci testinde ise 2121 puan aldı. Sonuç olarak Exynos 8895 kullanan Galaxy S8, performans olarak hem Snapdragon 835'li versiyondan, hem de piyasadaki neredeyse tüm Android telefonlardan daha iyi.



 



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Etiketler: Exynos  İşlemcili  Galaxy  S8  Ten  Müthiş  Performans    haber

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