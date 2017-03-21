Samsung'un bu ayın sonunda tanıtacağı Samsung Galaxy S8+ bir kez daha görüldü. Ancak bu kez Snapdragon 835 işlemciyle değil, Samsung'un kendi Exynos 8895 işlemcisiyle.



Samsung'un bu ayın sonunda tanıtacağı Samsung Galaxy S8+ bir kez daha görüldü. Ancak bu kez Snapdragon 835 işlemciyle değil, Samsung'un kendi Exynos 8895 işlemcisiyle.



Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ henüz resmi olarak tanıtılmadı ama şimdiden telefon hakkında birçok detay ortaya çıkmış durumda. İlk olarak birkaç ay önce konuşulmaya başlanan Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın özellikleri daha önce sızdırılmıştı. Ancak bu sızıntılar Snapdragon 835 işlemcili versiyona aitti. Şimdi ise Exynos 8895'li versiyon ilk kez görüldü.



Samsung'un son model işlemcisi Exynos 8895'i kullanan Samsung Galaxy S8+ bir benchmark testinden geçerken görüldü. Geekbench testinde elde edilen sonuçlara göre Exynos kullanan versiyon çoklu çekirdek performansında Snapdragon'lu versiyondan daha iyi. Tek çekirdek performansında ise iki versiyon hemen hemen aynı sonuçları veriyor.



Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ 29 Mart'ta düzenlenecek basın toplantısı ile resmen tanıtılacak. Galaxy S8+'ın Snapdragon 835 ve Exynos 8895'li versiyonları ise farklı bölgelerde satışa sunulacak.



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