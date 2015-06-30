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explorer ile olay yeri kontrol altında

EXPLORER İLE OLAY YERİ KONTROL ALTINDA

İlk olarak öğrenci projesi olarak başlayan sıradan bir öğrenci ödevi bilim adamlarının çalışmaları ile geliştirilerek bir teknoloji harikasına dönüştü. Bu teknolojik cihazın ismi ise Explorer.

Tarih : 30 Haziran 2015, 09:25
Puan Ver : Explorer İle Olay Yeri Kontrol Altında(7/10)6


İlk olarak öğrenci projesi olarak başlayan sıradan bir öğrenci ödevi bilim adamlarının çalışmaları ile geliştirilerek bir teknoloji harikasına dönüştü. Bu teknolojik cihazın ismi ise Explorer.



Explorer ,üzerinde bulunan kameraların ekranlara yansıyan görüntülerini tek bir yerde toplayarak içeride olan biten ile ilgili bilgi almayı sağlıyor. Topa benzeyen şekliyle cihazın güvenlik güçlerinin gerçekleştireceği operasyonlarda olay yeri kontrol için büyük rol oynayacağı düşünülüyor. Sadece güvenlik güçlerinin değil yangın, deprem gibi olaylarda da büyük rol oynayacak. Öyle ki cep telefonu ve tabletlerine olay yerinin detaylarını göndererek içeride olup bitenler hakkında detaylı olarak bilgi akışı sağlayacak.



Şu an tüm donanım araçları ile 2.500dolar fiyat biçilen cihaz için devletler kendi bünyelerinde kullanabilmek amacı ile başvurularını tamamlıyorlar. Cihaz ile bir çok felaket sırasında insan hayatı kurtulabilecek. Harvard ve Massachusetts Institute of Technology‘de temeli atılan “Explorer” isimli topun üzerinde 6 adet kamera ve bu kameraya bağlı olarak çalışan led ve infrared ışık kaynakları bulunuyor. Kamera, görülmeyen bölgelerden anlık fotoğraf gönderiyor. Topun dış katmanı yangın, patlamalara karşın kauçuk kaplamaya sahip. Top aktif hale getirildiğinde 6 ayrı kameradan her saniye iki kare çekiliyor. Top, çekilen fotoğrafları panoramik şekilde birleştiriyor. Yazılım, yaklaşık 20 metrelik alan içerisinde görüntüleri kablosuz takip ekranına gönderiyor. Topa yakın gelecekte radyasyon, ısı ve karbon monoksit gibi sensörlerin eklenmesi planlanıyor.



Windows 10 İle QHD Ekranlar Desteklenecek

 






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