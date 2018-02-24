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'EVSİZ' DEHŞETİ! KADININ KAPISINA DAYANDI, MAHALLELİ SON ANDA YETİŞTİ


'Evsiz' dehşeti! Kadının kapısına dayandı, mahalleli son anda yetişti
Tarih : 24 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : 'evsiz' Dehşeti! Kadının Kapısına Dayandı, Mahalleli Son Anda Yetişti(6/10)2

Beyoğlu'nda sokakta gördüğü evsize yardım etmek isteyen Burcu Varol'un başına gelmeyen kalmadı. Eşyalarının kaybolması üzerine bakımını üstlendiği kişiyi evinden çıkarmak zorunda kalan Varol, birkaç gün sonra aynı evsizi yanında bir kişiyi daha alarak yine kapısının önünde buldu.

BİR KİŞİ GİTTİ, İKİ KİŞİ GELDİ

Kapısı zorlanan Varol'un yardım çığlıklarına komşuları yetişti. Beyoğlu'nda bir kadının evinin kapısını tekmeleyip içeri girmeye çalışan iki kişiyi mahalleli önce dövdü sonra da polise teslim etti.

Olay, Perşembe günü Kocatepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre; Burcu Varol, A.I.'yı kalacak yeri yok diye evine aldı. Yaklaşık bir ay evinin kapılarını A.I.'ya açan Burcu Varol, eşyalarının kaybolduğunu fark edince A.I.'yı evden çıkardı.

A.I. birkaç gün sonra yanında getirdiği bir kişi ile Varol'un kapısına dayandı. Kapıyı tekmeleyip zorlayan A.I. daireye girmeye çalıştı.

MAHALLELİ DÖVDÜ, POLİS GÖZALTINA ALDI

Mahalleli cama çıkan Burcu Varol'un "İmdat" çığlıklarına koştu. Bu sırada evin camını da kıran A.I. ve yanındaki kişi mahalleli tarafından sokakta dövüldü. İhbar üzerine polis A.I. ile yanındaki kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

'KALACAK YERİ YOK DİYE KAPIMI AÇTIM, RUH HASTASI ÇIKTI'

Burcu Varol, "Ruh hastası, manyak bir arkadaş geldi benim evime girmeye çalıştı. Kapımı tekmeleyip durdu. Mahalleliye seslendim, gelip buradan aldılar sonra camımı kırdı. Daha önce kalacak yeri yok diye ben ona kapımı açmıştım ama hırsızlık yapınca evden çıkardım ve bir daha eve almadım" diye konuştu. Şikayetçi olacağını söyleyen Varol polis aracına binerek polis merkezine gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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