Karadelik çarpışmaları veya yıldız çökmeleri gibi şiddetli olayların titreşimleri Nobel ödülüne layık görülen 3 bilim insanı sayesinde artık algılanabiliyor.

EVRENİN SIRLARI BU ÇALIŞMALARDA

Lyon Claude Bernard Üniversitesi fizik profesörlerinden Gianpietro Cagnoli, evrenin bazı sırlarının bu önemli çalışmalar sayesinde çözülebileceğine dikkat çekiyor Açıklaması

ARTIK TİTREŞİMLERDEN HABERDAR OLACAĞIZ

Kara deliklerden titreşimler yayılıyor. Bilimadamları bu titreşimleri 3 boyutlu bir halde kaydetmeyi başardı. Artık titreşimleri dinleyebilen bilimadamları, uzay boşluğuna yayılan

"İLK GÖZLEM MİHENK TAŞIYDI"

Nobel Ödülleri'nin seçici kurulu olarak çalışan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden Olga Botner, düzenlediği bir basın toplantısında, "Yerçekimsel dalgalanmaların ilk kez gözlemlenmesi bir mihenk taşıydı - evrene açılan bir pencere" dedi.

EINSTEIN BİLİYORDU

Yerçekimsel titreşimler ilk olarak Einstein tarafından ortaya atılmıştı. Ancak Einstein, bu titreşimlerin tespit edilemeyecek kadar küçük olabileceğini düşünmüştü.

Ödülü kazanan üç bilim insanı, bu dalgalanmaları tespit edebilecek hassasiyete ulaşabilen lazer temelli bir sistem geliştirdiler. Ligo ve Virgo laboratuvarları, bu dalgaların yol açtığı zor algılanan sinyalleri tespit etmek için oluşturuldu.

"BİN KİŞİLİK BİR ÇALIŞMA"

Bu gözlemevi 14 Ağustos'ta, tespit edilen dört yerçekimsel dalgalanmanın sonuncusunu algıladı. Ödülü kazananlardan Rainer Weiss, bu keşfin yaklaşık bin kişinin çalışmasının ürünü olduğunu söyledi.

"ÇIĞIR AÇICI"

Nobel Ödülü'nü kazanan üç bilim insanının keşfi çığır açıcı olarak yorumlanıyor. Weiss, dalgalanmayı tespit edecek stratejiyi belirledi.

Kaynak: haberinburada