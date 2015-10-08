

Dr. Stern, Kanada'da Alberta Üniversitesi'nde, çok yüksek çözünürlükteki Plüton gezegeni ve onun en büyük ayı olan Charon'a ait fotoğraflar eşliğinde bir konuşma yaptı. Davetlilerin büyük bir ilgiyle takip ettiklerin konuşmasında Dr. Alan Stern, NASA'nın Plüton'da yeni bir canlı türü keşfetmiş olmasının ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.







The Guardian Gazetesi'ndeki haberde Dr. Stern, Plüton gezegeni ve uydusu Charon'da hayat izlerinin olduğunu söyleyerek, "Bu gezegen canlı. Havası var, atmosferinde sis var ve aktif bir jeolojik yapısı var." dedi.







Dr. Alan Stern, NASA'nın bugün Plüton gezegeniyle ilgili yeni bilgiler ve fotoğraflar yayınlayacağını belirterek, “NASA'nın yayınlayacağı belgeler güneş sistemiyle ilgili olarak bildiğimiz her şeyi değiştirecek. NASA Perşembe günü size açıklayacağı şeyleri burada size söylememe izin vermiyor. İnanılmaz şeyler var.” dedi.