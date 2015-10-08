O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

evrende yalnız mıyız: nasa beklenen açıklamayı yapacak

EVRENDE YALNIZ MIYIZ: NASA BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPACAK

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) üst düzey araştırmacılarından birisi olan Dr. Alan Stern, bugün Plüton gezegeniyle ilgili çok önemli bir açıklama yapılacağını belirtti

Tarih : 08 Ekim 2015, 14:22
Puan Ver : Evrende Yalnız Mıyız: Nasa Beklenen Açıklamayı Yapacak(0/10)


Dr. Stern, Kanada'da Alberta Üniversitesi'nde, çok yüksek çözünürlükteki Plüton gezegeni ve onun en büyük ayı olan Charon'a ait fotoğraflar eşliğinde bir konuşma yaptı. Davetlilerin büyük bir ilgiyle takip ettiklerin konuşmasında Dr. Alan Stern, NASA'nın Plüton'da yeni bir canlı türü keşfetmiş olmasının ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.



The Guardian Gazetesi'ndeki haberde Dr. Stern, Plüton gezegeni ve uydusu Charon'da hayat izlerinin olduğunu söyleyerek, "Bu gezegen canlı. Havası var, atmosferinde sis var ve aktif bir jeolojik yapısı var." dedi.



Dr. Alan Stern, NASA'nın bugün Plüton gezegeniyle ilgili yeni bilgiler ve fotoğraflar yayınlayacağını belirterek, “NASA'nın yayınlayacağı belgeler güneş sistemiyle ilgili olarak bildiğimiz her şeyi değiştirecek. NASA Perşembe günü size açıklayacağı şeyleri burada size söylememe izin vermiyor. İnanılmaz şeyler var.” dedi.








Etiketler: Evrende  Yalnız  Mıyız  Nasa  Beklenen  Açıklamayı  Yapacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER