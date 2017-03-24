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EVLİLİKTE 25 YILINI DOLDURAN EV HANIMLARI EMEKLİ OLABİLECEK


EVLİLİKTE 25 YILINI DOLDURAN EV HANIMLARI EMEKLİ OLABİLECEK
Tarih : 24 Mart 2017, 12:12
Puan Ver : Evlilikte 25 Yılını Dolduran Ev Hanımları Emekli Olabilecek(10/10)11


CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, meclise götürdüğü yasa tasarısıyla, gelir düzeyi olmayan ya da az olan ev kadınlarına yönelik emeklilik durumunu gündeme getirdi.



Meclise sunulan kanun teklifinde, emekli olabilmek için kadınlara 25 yıl evli kalma şartı getirildi.



Gelir düzeyi olmayan ya da çok az gelir düzeyine sahip, sigortalı olamayan ve belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunan fakat daha sonra sigorta ile ilişiği kesilen, primlerini ödeyemeyen ev kadınlarnı kapsıyor.



 



kaynak:kamupersoneli








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