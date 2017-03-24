

CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, meclise götürdüğü yasa tasarısıyla, gelir düzeyi olmayan ya da az olan ev kadınlarına yönelik emeklilik durumunu gündeme getirdi.







Meclise sunulan kanun teklifinde, emekli olabilmek için kadınlara 25 yıl evli kalma şartı getirildi.







Gelir düzeyi olmayan ya da çok az gelir düzeyine sahip, sigortalı olamayan ve belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunan fakat daha sonra sigorta ile ilişiği kesilen, primlerini ödeyemeyen ev kadınlarnı kapsıyor.







kaynak:kamupersoneli