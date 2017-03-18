

Evlilik programlarının çok sayıda şikayet almasına rağmen yıllardan bu yana devam etmesi çok konuşuluyordu. En sonunda beklenen adım atıldı ve hükümet de konuya el attı. Evlilik programlarının sonu yaklaşıyor diyebiliriz.







Sizce evlilik programları tamamen kaldırılmalı mı? Konuyla ilgili görüşlerinizi yorum bölümünden yazmanızı rica ediyoruz.







Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun kulis bilgisi doğru çıktı... Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıkladı. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, evlilik programlarının tamamen yayından kaldırılmasıyla ilgili sona gelindiğini açıkladı.







Şu ana kadar 120 bin şikayet alındı







İzdivaç programlarıyla ilgili şu ana kadar RTÜK'e tam 120 bin farklı şikayet geldi. Türk aile yapısını bozma gerekçesiyle yakın bir zamanda hepsinin kapatılmasını birçok kişi istiyor.







kaynak:haberedavet