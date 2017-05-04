Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), aile dostu dizilere teşvik verilmesinden, yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan televizyon kanallarına ve arkadaş bulma programlarına kadar birçok alanda yapılan düzenlemelerle yeni bir dönem başladı.



Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), aile dostu dizilere teşvik verilmesinden, yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan televizyon kanallarına ve arkadaş bulma programlarına kadar birçok alanda yapılan düzenlemelerle yeni bir dönem başladı. AA'nın duyurduğuna göre yayından kaldırılacağı konuşulan evlilik programları çocukların ekran başında olmadığı saat dilimlerindne yayınlanacak.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KHK kapsamında medya hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemelerin 29 Nisan Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yapılan yayınları yeni düzenlemeleri dikkate alarak mercek altına almaya başladı. Söz konusu düzenlemeler, yayım tarihi itibarıyla geçerli olacak.







Düzenlemelerde en dikkat çekici uygulamalardan biri, uzun süredir tartışma konusu olan yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan televizyon kanalları için gerçekleşecek.







Yurt dışından Türkiye'ye yönelik, büyük bölümü TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan ve RTÜK'ten lisans almayan televizyon kanallarının cinsel ilaçların pazarlanması, kumar oynatılması veya "0800"lü hatlar ile ilgili yayınlarına karşı harekete geçildi.







KHK'de yapılan düzenlemeyle uydu üzerinden yayın yapan bu tip kanallara, RTÜK'ten de lisans alma zorunluluğu getirildi. İzinsiz, ruhsatsız,



lisanssız yayın yapan kanalların tamamı kapatılacak. Bu yayınları yapanlar



hakkında suç duyurusunda bulunulacak.







kaynak:hürriyet