Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

'evlilik' programlarında flaş gelişme

'EVLİLİK' PROGRAMLARINDA FLAŞ GELİŞME

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, evlilik programı yapan kanallardan gelen talep üzerine televizyonların genel yayın yönetmenlerini kabul etti.

Tarih : 23 Mart 2017, 16:50
Puan Ver : 'evlilik' Programlarında Flaş Gelişme(8/10)10


Yerlikaya, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Barış Tümay, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, ATV Genel Yayın Yönetmeni Metin Ergen, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner, Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Şenay Şenol ile RTÜK'te bir araya geldi.



Yayıncıların ilgili kanunun yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Yerlikaya, evlilik kurumunun zedelenmesinin gelecek açısından toplumsal travmalar meydana getireceğini ve tarafların bu yükün altından kalkamayacağını, yayınların sunuş biçimleri ve içeriklerinin çoğu defa insan onurunu zedelediğini kaydetti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler:   Evlilik    Programlarında  Flaş  Gelişme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER