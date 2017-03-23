'EVLİLİK' PROGRAMLARINDA FLAŞ GELİŞME
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, evlilik programı yapan kanallardan gelen talep üzerine televizyonların genel yayın yönetmenlerini kabul etti.
Yerlikaya, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Barış Tümay, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, ATV Genel Yayın Yönetmeni Metin Ergen, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner, Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Şenay Şenol ile RTÜK'te bir araya geldi.
Yayıncıların ilgili kanunun yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Yerlikaya, evlilik kurumunun zedelenmesinin gelecek açısından toplumsal travmalar meydana getireceğini ve tarafların bu yükün altından kalkamayacağını, yayınların sunuş biçimleri ve içeriklerinin çoğu defa insan onurunu zedelediğini kaydetti.
kaynak:hürriyet
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