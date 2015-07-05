

RTÜK Başkanlığı görevi 14 Temmuz'da sona erecek Prof. Dr. Davut Dursun, 6 yıl boyunca yürüttüğü başkanlık göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dursun'dan evlilik programları ve diziler için ilginç yorumlar geldi. Dursun, "Evlilik programları da eleştirdiğimiz bir alan ancak netice itibarıyla bu programlar izleniyor. Toplum bu tür şeylerden hoşlanıyor ve gün boyu izliyor. Evliliğin televizyon ekranlarında pazarlanması anlamına gelebilecek bir yöntem ahlaken kabul edilebilir değil. Evet reyting alıyor, izleniyor ama bir şeyin korunması gerekir" dedi.Farklı dil ve lehçelerde yayının geçmiş dönemlerde Türkiye'nin gündeminde önemli bir sorun olarak yer aldığını vurgulayan Dursun, 6112 Sayılı Kanunun yasalaşmasından bu yana Kürtçe ve Zazaca ağırlıklı olmak zere 39 kuruluşa yerel dillerde yayın izninin verildiğini söyledi.







Yerel dillerdeki yayın sorununun artık Türkiye'nin gündeminden düştüğünü belirten Dursun, şöyle konuştu: "Bir şey yasaksa insanlar ona ilişkin sürekli dileklerini ve taleplerini dile getirir. Bu sorun olarak algılanır. Yasağı kaldırdığınızda toplumun ilgisini de çekmez. 1980'lerde Kürtçe müzik klipleri yasaklanmıştı. Sürekli sorun oluyordu. Yasak kalktı, sorun kalmadı. Türkiye artık bunları geçti. Devletin kendisi de 24 saat yerel dilde yayın yapıyor. Son derece makul ve mantıklı. Bu ülkede Kürtçe konuşan insanlar, ana dili Kürtçe olan insanlar var. O vatandaşlar da netice itibarıyla kendi dilinde medyasının olmasını istiyor."







BAŞARILI DİZİLERİN TANITIMA BÜYÜK KATKISI OLDU







Türkiye'de yayın hayatının renkli ve çoğulcu yapıya sahip olduğunu, hemen hemen her toplumsal kesimin, farklı siyasi eğilimlere sahip grupların kendisini ifade edebileceği mecranın olduğunu dile getiren Dursun, özellikle Türkiye'nin tanıtımına büyük katkısı olan dizi üretiminde çok başarılı yapımlara imza atıldığını, birçok dizinin yurtdışı pazarında talep gördüğüne dikkat çekti.







EVLİLİK PROGRAMLARI







Davut Dursun, yayın kuruluşlarının programlarına niteliksel olarak bakıldığında ise belli kalitenin altında olan televizyonlar bulunduğunu anlatarak, şöyle dedi: "Tema olarak eleştirilecek konular var. Reyting alsın, ilgi çeksin diye marjinal, ensest ilişkiler gibi şeyler ele alınıyor. Bu, toplumun değerlerini, ilkelerini olumsuz etkiliyor. Evlilik programları da eleştirdiğimiz bir alan ancak netice itibarıyla bu programlar izleniyor. Toplum bu tür şeylerden hoşlanıyor ve gün boyu izliyor. Evliliğin televizyon ekranlarında pazarlanması anlamına gelebilecek bir yöntem ahlaken kabul edilebilir değil. Evet reyting alıyor, izleniyor ama bir şeyin korunması gerekir. Toplumun o tür şeylere 'hayır' demesi lazım. Pek çok kişi eleştiriyor ama pek kişinin de hoşuna gidiyor, izliyor."







CİNSELLİĞİN BU KADAR SIRADAN BİR ŞEY...







Dizilerin çok uzun olmasından şikayet eden Dursun, çocukların dizilerdeki şiddetten olumsuz etkilendiğini, herhangi bir sorun karşısında karşılıklı konuşma yerine, sıkıntıların çözümünün silah olduğuna yönelik bir algı oluşturulduğunu kaydetti. Dursun, cinselliğin de ön plana çıkarılmaması gerektiğini dile getirerek, "Cinselliğin bu kadar sıradan bir şey haline getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.







SEÇİM DÖNEMİ







Türkiye'nin son 15 ay içerisinde hem cumhurbaşkanlığı hem genel hem de yerel seçim geçirdiğini belirten Dursun, seçim dönemlerinde radyo ve televizyon yayınlarının Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği ilkeler çerçevesinde RTÜK tarafından denetlendiğini ancak yayın ihlali görülmesi halinde RTÜK değil, YSK tarafından kuruluşlara müeyyide uygulandığı bilgisini paylaştı.



Bu kapsamda, geçen yılki yerel seçimlerde YSK ilke kararları doğrultusunda düzenlenen 198 değerlendirme raporunun 161'inde ihlal olduğunun tespit edildiğini, 113 rapor hakkında da müeyyide uygulanmasına karar verildiğini anımsatan Dursun, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise düzenlenen 226 raporun 123'üne müeyyide uygulanmasına karar verildiğini, 7 Haziran genel seçimleriyle ilgili ise bugüne kadar 262 rapor hazırlandığını kaydetti. Raporların içeriğinin genel olarak siyasi reklamlar, bazı yayın kuruluşlarının kamuoyu araştırmalarının künye bilgilerini açıklamaması ile seçime katılan siyasi parti ve adaylar arasında tarafsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda hareket edilmemesi olduğunu ifade eden Dursun, "Yayın kuruluşunun, seçime katılan siyasi partiler ve adaylar arasında tarafsızlık ve doğruluk ilkelerinde hareketle fırsat eşitliği yaratması gerekir. Sadece bir siyasi parti veya aday değil, seçime giren parti ve adaylar arasında fırsat eşitliği uygulaması lazım. Israrlarımıza rağmen belli kuruluşlar belli partilere angaje oluyor, sadece o partinin mitinglerini yayınlıyor, o partinin adaylarını programa çıkarıyor. YSK kriterlerine göre, bu yanlı yayın oluyor" değerlendirmesinde bulundu.