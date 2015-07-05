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evlilik programları ve diziler için ilginç sözler

EVLİLİK PROGRAMLARI VE DİZİLER İÇİN İLGİNÇ SÖZLER

RTÜK Başkanlığı görevi 14 Temmuz'da sona erecek Prof. Dr. Davut Dursun, 6 yıl boyunca yürüttüğü başkanlık göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tarih : 05 Temmuz 2015, 14:06
Puan Ver : Evlilik Programları Ve Diziler İçin İlginç Sözler(7/10)4


RTÜK Başkanlığı görevi 14 Temmuz'da sona erecek Prof. Dr. Davut Dursun, 6 yıl boyunca yürüttüğü başkanlık göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dursun'dan evlilik programları ve diziler için ilginç yorumlar geldi. Dursun, "Evlilik programları da eleştirdiğimiz bir alan ancak netice itibarıyla bu programlar izleniyor. Toplum bu tür şeylerden hoşlanıyor ve gün boyu izliyor. Evliliğin televizyon ekranlarında pazarlanması anlamına gelebilecek bir yöntem ahlaken kabul edilebilir değil. Evet reyting alıyor, izleniyor ama bir şeyin korunması gerekir" dedi.Farklı dil ve lehçelerde yayının geçmiş dönemlerde Türkiye'nin  gündeminde önemli bir sorun olarak yer aldığını vurgulayan Dursun, 6112 Sayılı  Kanunun yasalaşmasından bu yana Kürtçe ve Zazaca ağırlıklı olmak zere 39 kuruluşa  yerel dillerde yayın izninin verildiğini söyledi.

 

Yerel dillerdeki yayın sorununun artık Türkiye'nin gündeminden  düştüğünü belirten Dursun, şöyle konuştu: "Bir şey yasaksa insanlar ona ilişkin sürekli dileklerini ve  taleplerini dile getirir. Bu sorun olarak algılanır. Yasağı kaldırdığınızda  toplumun ilgisini de çekmez. 1980'lerde Kürtçe müzik klipleri yasaklanmıştı.  Sürekli sorun oluyordu. Yasak kalktı, sorun kalmadı. Türkiye artık bunları geçti.  Devletin kendisi de 24 saat yerel dilde yayın yapıyor. Son derece makul ve  mantıklı. Bu ülkede Kürtçe konuşan insanlar, ana dili Kürtçe olan insanlar var. O  vatandaşlar da netice itibarıyla kendi dilinde medyasının olmasını istiyor."

 

BAŞARILI DİZİLERİN TANITIMA BÜYÜK KATKISI OLDU

 

Türkiye'de yayın hayatının renkli ve çoğulcu yapıya sahip olduğunu,  hemen hemen her toplumsal kesimin, farklı siyasi eğilimlere sahip grupların  kendisini ifade edebileceği mecranın olduğunu dile getiren Dursun, özellikle  Türkiye'nin tanıtımına büyük katkısı olan dizi üretiminde çok başarılı yapımlara  imza atıldığını, birçok dizinin yurtdışı pazarında talep gördüğüne dikkat çekti.

 

EVLİLİK PROGRAMLARI

 

Davut Dursun, yayın kuruluşlarının programlarına niteliksel olarak  bakıldığında ise belli kalitenin altında olan televizyonlar bulunduğunu  anlatarak, şöyle dedi: "Tema olarak eleştirilecek konular var. Reyting alsın, ilgi çeksin  diye marjinal, ensest ilişkiler gibi şeyler ele alınıyor. Bu, toplumun  değerlerini, ilkelerini olumsuz etkiliyor. Evlilik programları da eleştirdiğimiz  bir alan ancak netice itibarıyla bu programlar izleniyor. Toplum bu tür şeylerden  hoşlanıyor ve gün boyu izliyor. Evliliğin televizyon ekranlarında pazarlanması  anlamına gelebilecek bir yöntem ahlaken kabul edilebilir değil.  Evet reyting alıyor, izleniyor ama bir şeyin korunması gerekir. Toplumun o tür şeylere 'hayır'  demesi lazım. Pek çok kişi eleştiriyor ama pek kişinin de hoşuna gidiyor, izliyor."

 

CİNSELLİĞİN BU KADAR SIRADAN BİR ŞEY...

 

Dizilerin çok uzun olmasından şikayet eden Dursun, çocukların  dizilerdeki şiddetten olumsuz etkilendiğini, herhangi bir sorun karşısında  karşılıklı konuşma yerine, sıkıntıların çözümünün silah olduğuna yönelik bir algı  oluşturulduğunu kaydetti. Dursun, cinselliğin de ön plana çıkarılmaması gerektiğini dile  getirerek, "Cinselliğin bu kadar sıradan bir şey haline getirilmemesi gerektiğini  düşünüyorum" ifadesini kullandı.

 

SEÇİM DÖNEMİ

 

Türkiye'nin son 15 ay içerisinde hem cumhurbaşkanlığı hem genel hem de  yerel seçim geçirdiğini belirten Dursun, seçim dönemlerinde radyo ve televizyon  yayınlarının Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği ilkeler çerçevesinde RTÜK  tarafından denetlendiğini ancak yayın ihlali görülmesi halinde RTÜK değil, YSK  tarafından kuruluşlara müeyyide uygulandığı bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda, geçen yılki yerel seçimlerde YSK ilke kararları  doğrultusunda düzenlenen 198 değerlendirme raporunun 161'inde ihlal olduğunun  tespit edildiğini, 113 rapor hakkında da müeyyide uygulanmasına karar verildiğini  anımsatan Dursun, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise düzenlenen 226 raporun 123'üne  müeyyide uygulanmasına karar verildiğini, 7 Haziran genel seçimleriyle ilgili ise  bugüne kadar 262 rapor hazırlandığını kaydetti. Raporların içeriğinin genel olarak siyasi reklamlar, bazı yayın  kuruluşlarının kamuoyu araştırmalarının künye bilgilerini açıklamaması ile seçime  katılan siyasi parti ve adaylar arasında tarafsızlık ve doğruluk ilkeleri  doğrultusunda hareket edilmemesi olduğunu ifade eden Dursun, "Yayın kuruluşunun,  seçime katılan siyasi partiler ve adaylar arasında tarafsızlık ve doğruluk  ilkelerinde hareketle fırsat eşitliği yaratması gerekir. Sadece bir siyasi parti  veya aday değil, seçime giren parti ve adaylar arasında fırsat eşitliği  uygulaması lazım. Israrlarımıza rağmen belli kuruluşlar belli partilere angaje  oluyor, sadece o partinin mitinglerini yayınlıyor, o partinin adaylarını programa  çıkarıyor. YSK kriterlerine göre, bu yanlı yayın oluyor" değerlendirmesinde  bulundu.








Etiketler: Evlilik  Programları  Ve  Diziler  İçin  İlginç  Sözler    haber

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