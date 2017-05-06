EVLİLİK PROGRAMLARI NE OLACAK? BEKLENEN AÇIKLAMALAR GELDİ...
Evlilik programlarının KHK ile yasaklanmasının ardından gözler program sunucularına çevrilmişti. Beklenen açıklamalar birer birer gelmeye başladı. Zuhal Topal ve Esra Erol programlarında format değişikliğine gitmeyeceklerini duyurdu, Kısmetse Olur ise yoluna internette devam etme kararı aldı.
Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal'la” programının sunucusu Zuhal Topal, basında yer alan; “Format değiştiriyor” haberlerinin ardından açıklama yaptı.
Zuhal Topal: “Başlattığımız sosyal sorumluluk projesi, format değişikliği olarak algılanmış. Basında böyle haberler yer aldı. Bu nedenle konuya bir açıklık getirmek istedim. İzleyenler çok iyi bilirler Türk Kanser Derneği ile yaptığımız çalışmalar gibi programımızda her yıl sosyal sorumluluk projelerine de yer veriyoruz. Bu yaptığımız da bir sosyal sorumluluk projesi. Bu defa da imkanı olmayan çiftlerin düğünlerini yapıp, onları burada evlendireceğiz. Format değişikliği söz konusu değil” dedi.
kaynak:hürriyet
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