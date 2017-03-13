Ekranların hem çok izlenen hem de en çok tepki gören evlilik programları için flaş iddia.



Esra Erol, Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın başını çektigi izdivaç programları kökten yasaklanıyor.







Yazarımız Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde, "TBMM'de evlilik programlarını araştırması için kurulan komisyonla bu işin uzayacağı düşünüldüğünden sorunu kökten çözmek için harekete geçti hükümet. Evlilik programlarını yasaklayacak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) için hazırlıklar başladı" diye yazdı.







İşte o yazının tamamı:







Cep telefonum çaldı, baktım arayan sağlam haber kaynaklarımdan biri.







Telefonu açtım, hoş beş faslı uzun sürmedi, hemen konuya girdi:







“Havaalanındayım, birazdan uçağa bineceğim. Aklımdayken arayayım dedim. Yazdıkları senaryo ve yaptıkları kurgularla seyircileri kandıran evlilik programlarıyla uğraşıyorsun ya, bomba bir kulis haberi vereyim dedim sana.







TBMM'de evlilik programlarını araştırması için kurulan komisyonla bu işin uzayacağı düşünüldüğünden sorunu kökten çözmek için harekete geçti hükümet. Evlilik programlarını yasaklayacak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) için hazırlıklar başladı.”







Çoğu kanunun etki-tepki çerçevesinde çıktığı Türkiye'de bu “kulis bilgisi” şaşırttı mı beni?







Hayır.







Cumartesi günü yazmıştım TBMM'nin evlilik programlarını araştırması için kurduğu Alt Komisyon'un ilk tespitini.







RTÜK'ün kestiği idari para cezalarının yıldırmadığı evlilik programları için yeni yaptırımlar olması gerektiğine dikkat çekti komisyon?







kaynak:milliyet