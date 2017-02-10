EVLİLİK İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUZ!
Özge Ulusoy, “Evlilik planlarınız var mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “İkimizde çok yoğun çalışıyoruz. Doğru zaman geldiğinde bu zaten olacaktır ama şu an değil.”
Mag dergisine konuşan Özge Ulusoy, “Sevgiliniz Hacı Sabancı'ya ilk görüşte mi aşık oldunuz?” sorusunu “Hacı ile ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanıştık. İlk görüşün de etkisi vardır ama biz daha çok tanıyarak sevdik” diye yanıtladı.
Sabancı için “En yakın arkadaşım, eğlenceli ve saygın” diyen Ulusoy, “Evlilik planlarınız var mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “İkimizde çok yoğun çalışıyoruz. Doğru zaman geldiğinde bu zaten olacaktır ama şu an değil.”
kaynak:milliyet
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