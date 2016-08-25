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evliliğinin 52.ayını sosyal medyadan kutladı

EVLİLİĞİNİN 52.AYINI SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Demet Akalın ve Okan Kurt, evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 09:47
Puan Ver : Evliliğinin 52.Ayını Sosyal Medyadan Kutladı(0/10)


Sosyal medya hesabı üzerinden eşi Okan Kurt'la birlikte yer aldığı fotoğrafları video haline dönüştürüp paylaşan Akalın da bunun üzerine evliliklerinin 52.ayını kutladı. Ünlü şarkıcı, videoyu Instagram hesabından 'Sana katlandığım evliliğimizin 52. ayı! Ciddi katlanıyorum ama #okankurt' notuyla paylaştı.








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