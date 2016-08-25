Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Demet Akalın ve Okan Kurt, evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı.



Sosyal medya hesabı üzerinden eşi Okan Kurt'la birlikte yer aldığı fotoğrafları video haline dönüştürüp paylaşan Akalın da bunun üzerine evliliklerinin 52.ayını kutladı. Ünlü şarkıcı, videoyu Instagram hesabından 'Sana katlandığım evliliğimizin 52. ayı! Ciddi katlanıyorum ama #okankurt' notuyla paylaştı.