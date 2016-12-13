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evliliği yavaş yavaş öldüren şeyler!

EVLİLİĞİ YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜREN ŞEYLER!

Evliliği yavaş yavaş öldüren birçok sebep olabilir. Bunlar arasında çocuk sahibi olamama, finansal konularda birbirlerine yalan söyleme ve az konuşulan hatta hiç konuşulmayan şeyler bulunuyor

Tarih : 13 Aralık 2016, 16:25
Puan Ver : Evliliği Yavaş Yavaş Öldüren Şeyler!(7/10)9



Terapistler, çocuk sahibi olamama veya finansal konularda birbirlerine yalan söyleme gibi konular bir kenara, daha az konuşulan hatta hiç konuşulmayan şeylerin evliliği sonlandırdığına dikkati çekti.




Huffington Post'un haberine göre; evliliği yavaş yavaş öldüren şeyler şöyle sıralandı.



Dostlarınız olsun!



Çiftlerin diğer bireylerle sıkı arkadaşlık ve dostluk lişkileri kurmalarının çok önemli olduğu vurgulandı.



Psikolog Ryan Howes, çiftlerin birlikte zaman geçirmelerinin önemli olduğuna dikkati çekerek ancak bağımsız olarak arkadaşlıklar kurarak bu arkadaşlıklar sayesinde ilişkilerini geliştirecek, başka tecrübeler edinme ve yeni bakış açıları kazanma fırsatını bulabileceklerini söyledi. Psikolog Howes, çiftlerin ilişkileri dışında arkadaşlık ilişkileri kurabilecekleri konusunda kendilerine güvenmelerinin önemini vurguladı.




Arkadaşlara dikkat!



İlişki dışında başka sosyal arkadaşlıklar kurmanın önemli olduğu ancak negatif ve yanlış arkadaşlıkların ilişkiye büyük zarar verebileceğine dikkati çeken psikolog Laura Heck ise, “Arkadaşlarınızın hareketleri ve yaptıkları sizin ilişkinizi de etkiler.



Kendi ilişkilerinde yaşadığı gerginlikleri size de bulaştırabilir. Kötü ilişkiler ve davranışlar bulaşıcıdır. Etrafınızı sağlıklı evliliği olan kişilerle donatırsanız bu sizin ilişkinize de yansır” dedi.



 



kaynak:habertürk











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