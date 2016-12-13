

Huffington Post'un haberine göre; evliliği yavaş yavaş öldüren şeyler şöyle sıralandı.



Dostlarınız olsun!



Çiftlerin diğer bireylerle sıkı arkadaşlık ve dostluk lişkileri kurmalarının çok önemli olduğu vurgulandı.



Psikolog Ryan Howes, çiftlerin birlikte zaman geçirmelerinin önemli olduğuna dikkati çekerek ancak bağımsız olarak arkadaşlıklar kurarak bu arkadaşlıklar sayesinde ilişkilerini geliştirecek, başka tecrübeler edinme ve yeni bakış açıları kazanma fırsatını bulabileceklerini söyledi. Psikolog Howes, çiftlerin ilişkileri dışında arkadaşlık ilişkileri kurabilecekleri konusunda kendilerine güvenmelerinin önemini vurguladı.



Arkadaşlara dikkat!



İlişki dışında başka sosyal arkadaşlıklar kurmanın önemli olduğu ancak negatif ve yanlış arkadaşlıkların ilişkiye büyük zarar verebileceğine dikkati çeken psikolog Laura Heck ise, “Arkadaşlarınızın hareketleri ve yaptıkları sizin ilişkinizi de etkiler.



Kendi ilişkilerinde yaşadığı gerginlikleri size de bulaştırabilir. Kötü ilişkiler ve davranışlar bulaşıcıdır. Etrafınızı sağlıklı evliliği olan kişilerle donatırsanız bu sizin ilişkinize de yansır” dedi.







kaynak:habertürk