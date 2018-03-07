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Evlilerin bekarlardan daha çok mutlu olduğu ortaya çıktı

EVLİLERİN BEKARLARDAN DAHA ÇOK MUTLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçları çarpıcı gerçeği ortaya koydu; Evli erkeklerin yüzde 55,7'si, evli kadınların da yüzde 65,2'si mutlu olduklarını belirtti.

Tarih : 07 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Evlilerin Bekarlardan Daha Çok Mutlu Olduğu Ortaya Çıktı(6/10)2

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; Evli erkeklerin yüzde 55,7'si, evli kadınların yüzde 65,2'si mutlu olduklarını beyan etti.

KADINLAR ERKEKLERE ORANLA DAHA MUTLU

Erkeklerde mutluluk oranı yüzde 53,6 iken kadınlarda bu oran yüzde 62,4 oldu. Toplamda evli fertlerin yüzde 60,6'sı, evli olmayan fertlerin ise yüzde 52,4'ünün mutlu olduğu görüldü.

EVLİLER BEKARLARDAN DAHA MUTLU

Evli erkeklerin yüzde 55,7'si, evli kadınların yüzde 65,2'si mutlu olduklarını beyan ederken evli olmayan erkeklerin yüzde 49,1'i, evli olmayan kadınların ise yüzde 55,8'i mutlu olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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