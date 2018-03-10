İstanbullular Dikkat! Vapur Seferleri İptal Edildi
Terör Örgütü Pkk Cami Kundakladı! Saldırı Anı Kamerada
Tercüme Fiyatları
Chp Tüzüğünde İlk Çizik! 4. Madde Kabul Edilmedi
Kepçe Operatörü, Solucan Gübresi İşine Girdi, Patron Oldu
Ve Afrin Göründü!
Vapur Seferleri Yapılamadı, Marmaray'da İzdiham Yaşandı
Görenler Şaşkına Döndü! Arıza İçin Gittiler, Köpek İskeleti Çıktı
Kaymakam'ın İkna Edemediği Yaşlı Kadın, Çöp Evde Çıkan Yangında Öldü
Sivasspor, Uzatmada Gelen Golle Yıkıldı
Tek Haberle Hocasını Kızdırdılar: Cenk Tosun Fiyasko Çıktı
Teröristler Bunu Da Yaptı! Sütyene Bomba Yerleştirdiler
Patronun Çıldırdığı Anlar! Araçları, Forkliftle Yola Yola Fırlattı
Maskeli Jet Hırsız 10 Saniyede Telefoncu Soydu Ama Kameraya Yakalandı
Erdoğan'dan Nato'ya: Suriye'ye Neden Gelmiyorsunuz
Malaga Maçı Öncesi Messi Kadro Dışı
Kayahan'ın Eşi İpek Açar, Nişanlandığı Müzisyen Sevgilisinden Ayrıldı
Evli Lise Öğretmeni, Öğrencisiyle 1,5 Yıl İlişki Yaşamış
Genç Atınç, Yine Bıçak Altına Yattı
Down Sendromlu Şevval, Soyadının Hakkını Sonuna Kadar Verdi

Evli lise öğretmeni, öğrencisiyle 1,5 yıl ilişki yaşamış

EVLİ LİSE ÖĞRETMENİ, ÖĞRENCİSİYLE 1,5 YIL İLİŞKİ YAŞAMIŞ

Amerika'da 28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi lise öğretmeni, 17 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Tutuklanan öğretmenin bir buçuk yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 10 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Evli Lise Öğretmeni, Öğrencisiyle 1,5 Yıl İlişki Yaşamış(10/10)6

Amerika'da 28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi lise öğretmeni, 17 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişki yaşadığı ortaya çıkınca tutuklandı. Polis, bir buçuk yıldır ilişki yaşadıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

ÖĞRETMEN KENDİNDEN 11 YAŞ KÜÇÜK ÇOCUKLA İLİŞKİSİ VARMIŞ

Amerika'da 28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi lise öğretmeni Stephanie Henry Pruett, 17 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişki yaşadığı ortaya çıkınca tutuklandı.

BİR BUÇUK YILDIR İLİŞKİLERİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİLER

Polis, tarih öğretmeni olduğu belirtilen Stephanie'nin bir öğrencisi ile ilişkisi olduğuna dair bir ihbar aldı. Öğretmen ve öğrencinin alınan ifadelerinde ikili arasında geçen senenin Ekim ayından itibaren ilişki olduğunu kabul ettikleri ortaya çıktı.

20 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Daha öncede Jacksonville devlet üniversitesinde danışmalık yapan öğretmen suçlu bulunması halinde yirmi yıla kadar hapis cezası alabilir.

"KENDİ ELİYLE KARİYERİNİ BİRDİ"

Polis yetkilisi, öğretmen olarak kariyer basamaklarını yükseltme imkanı olan bir insanın öğrencisi ile ilişki yaşayıp kariyerini kendi eli ile bitirmesine anlam vermediğini ve bu durumun çok kötü bir şey olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Evli  Lise  Öğretmeni  Öğrencisiyle  15  Yıl  İlişki  Yaşamış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER