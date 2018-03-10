Amerika'da 28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi lise öğretmeni, 17 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Tutuklanan öğretmenin bir buçuk yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Amerika'da 28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi lise öğretmeni, 17 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişki yaşadığı ortaya çıkınca tutuklandı. Polis, bir buçuk yıldır ilişki yaşadıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

ÖĞRETMEN KENDİNDEN 11 YAŞ KÜÇÜK ÇOCUKLA İLİŞKİSİ VARMIŞ

Amerika'da 28 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi lise öğretmeni Stephanie Henry Pruett, 17 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişki yaşadığı ortaya çıkınca tutuklandı.

BİR BUÇUK YILDIR İLİŞKİLERİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİLER

Polis, tarih öğretmeni olduğu belirtilen Stephanie'nin bir öğrencisi ile ilişkisi olduğuna dair bir ihbar aldı. Öğretmen ve öğrencinin alınan ifadelerinde ikili arasında geçen senenin Ekim ayından itibaren ilişki olduğunu kabul ettikleri ortaya çıktı.

20 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Daha öncede Jacksonville devlet üniversitesinde danışmalık yapan öğretmen suçlu bulunması halinde yirmi yıla kadar hapis cezası alabilir.

"KENDİ ELİYLE KARİYERİNİ BİRDİ"

Polis yetkilisi, öğretmen olarak kariyer basamaklarını yükseltme imkanı olan bir insanın öğrencisi ile ilişki yaşayıp kariyerini kendi eli ile bitirmesine anlam vermediğini ve bu durumun çok kötü bir şey olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada