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Evli İş Adamını Eşinden Ayırıp Nikah Kıyan Nursel Ergin'in Programı Kaldırıldı

EVLİ İŞ ADAMINI EŞİNDEN AYIRIP NİKAH KIYAN NURSEL ERGİN'İN PROGRAMI KALDIRILDI

Nursel Ergin, iş adamı Murat Akyer'i eşinden ayırıp kendisi evlenince eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ergin'in şimdi de Kanal D'deki programı için final kararı alındı.

Tarih : 11 Ocak 2018, 03:20
Puan Ver : Evli İş Adamını Eşinden Ayırıp Nikah Kıyan Nursel Ergin'in Programı Kaldırıldı(9/10)5

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Nursel'le Evin Tadı programı için kanal yönetimi "final" kararı aldı. Nursel Ergin'in iş adamı Murat Akyer ile evliliği olay olmuştu.

REYTİNG KURBANI OLDU

Murat Akyer daha evliyken nişan yapan Nursel Ergin çok fazla eleştirilmişti. Yaklaşık bir ay önce nikah masasına oturan Nursel Ergin Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programı "Nursel'le Evin Tadı" reyting kurbanı oldu.


VEDA EDECEK

Show TV ekranlarında yayınlanan Nursel'in Evi isimli yemek programı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Kanal D'ye transfer olmuştu. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün "Nursel'le Evin Tadı" ismiyle ekranlara gelen programın istenilen reytinglere ulaşamaması nedeniyle final kararı alındı. Kararın ünlü sunucuya bildirildiği ve çekimleri biten programların sona ermesinin ardından Nursel'le Evin Tadı programının ekranlara veda edeceği öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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