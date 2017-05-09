

Yenidünya, Malta eriği, muşmula... Adı değişse de bu muhteşem meyve mayhoş tadıyla hem damak zevkinize, hem de sağlığınıza aynı şekilde hitap edecek. Çeşitli şekerler, organik asitler, pektin maddeleri, C vitamini ve karoten barındıran bu lezzetli meyve cinsel hayatı renklendiriyor, gücünüze güç katıyor. Diğer faydaları ise şöyle...



Diyet yapanlar için ideal bir meyve olma özelliği taşır. Kan şekerinin yavaş bir şekilde yükselmesini sağlayan lifler aynı şekilde düşüşü de yavaşlattığından ani acıkma krizlerini önler.



Kalp hastalıklarına karşı etkin bir koruma sağlar.



Lifli bir meyve olmasından dolayı bağırsak faaliyetlerini düzenlemeye yardımcı olur.



Kan dolaşımını düzenler. Sinirleri güçlendirir.







kaynak:sabah