Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

evli çiftlerin gücüne güç katıyor!

EVLİ ÇİFTLERİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR!

Yenidünya, Malta eriği, muşmula...

Tarih : 09 Mayıs 2017, 11:06
Puan Ver : Evli Çiftlerin Gücüne Güç Katıyor!(8/10)5


Yenidünya, Malta eriği, muşmula... Adı değişse de bu muhteşem meyve mayhoş tadıyla hem damak zevkinize, hem de sağlığınıza aynı şekilde hitap edecek. Çeşitli şekerler, organik asitler, pektin maddeleri, C vitamini ve karoten barındıran bu lezzetli meyve cinsel hayatı renklendiriyor, gücünüze güç katıyor. Diğer faydaları ise şöyle...



Diyet yapanlar için ideal bir meyve olma özelliği taşır. Kan şekerinin yavaş bir şekilde yükselmesini sağlayan lifler aynı şekilde düşüşü de yavaşlattığından ani acıkma krizlerini önler.



Kalp hastalıklarına karşı etkin bir koruma sağlar.



Lifli bir meyve olmasından dolayı bağırsak faaliyetlerini düzenlemeye yardımcı olur.



Kan dolaşımını düzenler. Sinirleri güçlendirir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Evli  Çiftlerin  Gücüne  Güç  Katıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER