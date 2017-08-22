EVLENMEK İÇİN 15 YAŞINDAKİ SÜMENYE'Yİ KAÇIRIP AİLESİNİ TEHDİT ETTİ
Almus'a bağlı Kolköy'de yaşayan çiftçi Rıza ve Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü 15 yaşındaki Sümenye Aktaş 6 gün önce ortadan kayboldu.
EVLENMEK İÇİN SÜMENYE'Yİ KAÇIRDI
Sümenye'yi köydeki evlerine bırakıp yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti ertesi gün yayladan döndüklerinde kızlarını evde bulamadı. Çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kız çocuğunu bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefonla Sümenye'yi, komşu Yuvaköy'den 28 yaşındaki S.A.'nın evlenmek amacıyla kaçırdığı ortaya çıktı.
"ŞİKAYETİNİZİ GERİ ALIN, KIZINIZI BİR ÖMÜR BOYU BULAMAZSINIZ"
Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.'yı bulmak için çalışma yaptı. Köyde bulunamayan ve il dışına çıktığı sanılan S.A.'nın izine şu ana kadar rastlanmadı.
Genç kızın ağabeyi Arif Aktaş şunları söyledi:
Yayladan geldiklerinde kızkardeşimin kayıp olduğunu öğreniyorlar.Durumu jandarmaya bildiriyorlar. Şu anda kızkardeşim 6 gündür kayıp. Kız kardeşimi kaçıran şahıs bizi aradı. Telefonda bana "Kızınızın yaşı küçük olduğu için bizi ömür boyu bulamazsınız. Şikayetinizi geri alın." dedi. Biz de Almus Adliyesi önünde bekliyoruz. Bize net bilgi veren yok. Hepimiz burada perişan olduk. Kardeşimizin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz.
"DEVLET BÜYÜKLERİNDEN YARDIM BEKLİYORUM"
Anne Kezban Aktaş ise "6 gündür kızımdan hiçbir haber alamadım. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum sağ mı, ölü mü? Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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