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Evlenme maliyeti 13 bin liradan başlıyor

EVLENME MALİYETİ 13 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Evlenmek isteyen çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık gibi ana kalem ihtiyaçlar için en az 13 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Tarih : 11 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Evlenme Maliyeti 13 Bin Liradan Başlıyor(10/10)6

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla tatlı bir telaş içine giren evlenme hazırlığındaki çiftler, gelinlikten damatlığa, davetiyeden nikah şekerine, düğün salonundan ikramlara kadar hazırlıklara odaklandı. Çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık gibi ana kalemler için en az 13 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Söz konusu tutar, düğünün ve kına gecesinin yapıldığı mekana, burada verilen ikramlara, davetiyeye, gelinlik ve damatlık fiyatlarına göre artıyor.

BİR SALON, SEZONDA 90 DÜĞÜN YAPIYOR

Düğün organizatörü Ömer Kürkçü, AA muhabirine, düğünlerde genellikle Osmanlı figürleriyle yöresel temaların tercih edildiğini anlattı. Kokteyl tarzındaki modern organizasyonların da son yıllarda tercih edilmeye başlandığını belirten Kürkçü, çiftlerin düğün için tutacakları mekanın lokasyonuna, konukların rahat edebileceği fiziki şartlara, sunulan otopark ve güvenlik hizmetlerine göre tercih yapması gerektiğini söyledi.

Kürkçü, "Bu şartları sağlayan bir salon sezonda yaklaşık 90 düğün organizasyonu yapabiliyor. Kokteyl tarzı 500 kişilik bir düğünün maliyeti 6 bin 500 liradan başlıyor 12 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Yemekli düğünlerimizde ise 500 kişilik kırmızı etli menümüzle salonun fiyatı yaklaşık 35 bin lira. Yemekli düğünlerimizde de çorba, ara sıcak, salata, meşrubat gibi seçenekler fiyatları değiştiriyor." dedi.

KONSEPTE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Organizasyon firması sahibi Sevkan Aydın da hayatını birleştirmek isteyen çiftlerin son yıllarda kına ve nişan törenleri için alışılmışın dışında temalı organizasyonları tercih etmeye başladığını belirtti.

Sahibi olduğu firmanın genellikle kına gecesi organize ettiğini anlatan Aydın, evlilik kararı alan çiftlerin öncelikle bu alanda genel bir araştırma yapması gerektiğini vurguladı.

Aydın, kına ve nişan gibi organizasyonlarla ilgili piyasada çok farklı tarifeler olduğuna dikkati çekerek, " Ankara sektöründe kına gecelerinin organizasyonu bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Burada kına gecesindeki ikramlar, müzik ve yöresel gösteri ekipleri, fiyatları yükseltiyor. Özellikle Hint konsepti dediğimiz gecelerin son dönemde olduğu gibi bu yıl da en fazla tercih edilen organizasyonlardan olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"DAVETİYENİN 100 ADEDİ 50 LİRA"

Davetiye ve nikah şekeri imalatçısı Yılmaz Öztürk de yeni neslin tasarım anlayışı ve bakış açısının çok farklı olduğuna işaret ederek, bu durumun sektörü de giderek farklı bir boyuta taşıdığını söyledi.

Çiftlerin davetiye tercihlerini artık katalogdan yapmadığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Şu an çiftler katalogdan beğenmezse davetiyeyi tasarım olarak kendisi getiriyor, biz sadece basıyoruz. Bize gelen müşterilerin yaklaşık yüzde 70'i bu şekilde yapıyor. Hatta beğendiklerimiz olursa izin alarak kataloğumuza bile koyuyoruz. Davetiyelerin 100 adedinin fiyatı 50 liradan başlıyor. Bu sezon kuru çiçek temalı tasarımlar ön plana çıkıyor. Nikah şekerleri de davetiyeyle uyumlu tercih ediliyor ve fiyatları 1,5 lira ile 10 lira arasında değişiyor."

"GELİNLİKLER 3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Gelinlik tasarımcısı Saadet Pehlivan da gelinin, düğünün en önemli teması olduğunu, yapılan tercihlerin birbirini tamamlaması gerektiğini söyledi.

Gelinlik trendlerinin her yıl değiştiğini anlatan Pehlivan, "Günümüzde daha sıra dışı tasarımlar tercih ediliyor. Modellerimiz 3 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunu tamamen gelinlerin istekleri belirliyor. Bu sektörde müşteri memnuniyeti ön planda ancak bunu sağlamak hiç de kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kiğılı Kurumsal İletişim Müdürü Vildan Yıldırım ise damatlıklarda trendlerin değişmediğini, bu yıl da mavi ve lacivert tonların hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene sadece bordo renkte bir çıkış var. Siyahlar yine vazgeçilmezler arasında ama insanlar damatlıklarını normal günlerde de kullanmak istiyorlar. Biz de üretimlerimizi bu yöne çevirdik. Damatlık ve smokinleri tek günlük değil, çıkma yakalar ve değişebilen düğmelerle günlük olarak da kullanılabilecek hale getirdik. Bunun yanında özel dikimler tercih edilmeye başlandı. Fiyatlarımız bin lira ile 3 bin lira arası değişiyor. Takıma gömlek, ayakkabı, kravat veya papyon, mendil dahil."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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