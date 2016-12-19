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evlenen her çifte 40 bin lira!

EVLENEN HER ÇİFTE 40 BİN LİRA!

Evlenenlere ve ilk evini alanlara devlet katkısının kapısı açıldı. Bankalarda yeni hesaplar için işlemler de başlatıldı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 12:14
Puan Ver : Evlenen Her Çifte 40 Bin Lira!(5/10)2


DEVLET KATKISI BAŞLADI



Evlenenlere ve ilk evini alanlara devlet katkısının kapısı açıldı. Bankalarda yeni hesaplar için işlemler de başlatıldı.



EVLENENE 40 BİN LİRA DESTEK!



Birikim yapanlar; çeyiz hesabı için 5 bin, konut hesabı için 15 bin liraya varan katkı payı alacak. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı 2'ye katlayabilecek ve toplamda 40 bin lira desteğe kavuşabilecek.



 



kaynak:sabah








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