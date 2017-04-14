Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

evlenecekler için altın kiralama dönemi başladı

EVLENECEKLER İÇİN ALTIN KİRALAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Batman'da kuyumcular, evlilik hazırlığı yapan ancak ekonomik durumu iyi olmayan gençler için altın kiralama dönemi başlattı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 12:24
Puan Ver : Evlenecekler İçin Altın Kiralama Dönemi Başladı(8/10)6


Kuyumcular tanıdık ve altın alamayan kişilere belirli bir ücret karşılığında altın kiralıyor. Düğün günü altınlarını takan çiftler düğünden sonra tekrar kuyumcuya teslim ediyor.



Batmanlı kuyumcu Mehmet Cantunç, Batman'da işsizliğin had sefada olduğunu ve evlenecek gençlerin altın alacak gücü olmadığı için düğün günü için altın kiraladıklarını belirterek, "Millet özel günleri ve düğünlerinde altın takıp fotoğraf çektirmek istiyor. Ama alım gücü olmadığı için kuyumculardan altın kiralıyorlar.



Daha önce günde en az 4 kilogram altın satarken şimdi ayda ancak 4 kilogram satabiliyoruz. Bunun nedeniyse vatandaşların satın alma yerine altını kiralamayı tercih etmesidir. Özellikle FETÖ operasyonundan sonra çok kişinin işsiz kalması ve Batman'daki işsizliğin tırmanması vatandaşın alım gücünü de etkiliyor. Bundan dolayı vatandaş altın kiralama yöntemine gidiyor. Altın şu anda alıcı bulmuyor kiralama yöntemi daha mantıklı geliyor. Altın kiralamak isteyen vatandaş 300 gram almak istediğinde 30-40 bin liralık senet imzalatıyoruz. Ama kuyumcular tanımadıkları kişilere altın kiralamıyor. Kuyumcu esnafı bu kiralama işinde 500 ile bin lira arasında para kazanıyor" dedi.



 



kaynak:star








Etiketler: Evlenecekler  İçin  Altın  Kiralama  Dönemi  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER