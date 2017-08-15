Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 30 yaşındaki Bahar A., evlenmek üzere olduğu Zülküf E.'nin evli olduğunu öğrenince, fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayıp kadınları uyardı.

Evlenme vaadiyle kandırılan kadının intikamı acı oldu. Başka kadınların da kandırılmasına izin vermemek için sosyal medyaya başından geçen her şeyi yazdı.

3 AYLIK BİRLİKTELİKTEN SONRA EVLENMEYE KARAR VERDİLER

Çerkezköy'de yaşanan Bahar A., bir süre önce Zülküf E., ile tanışıp arkadaş oldu. Yaklaşık 3 ay süren arkadaşlıkları sırasında Zülküf E., Bahar A.'nın güvenini kazanıp, yakınları ile de tanıştıktan sonra evlenme teklifinde bulundu. Bahar E.'nin kızın teklifi kabul etmesi üzerine Çerkezköy Belediyesi'nde giden çift nikah işlemleri için gerekli evrakları vererek hazırlığa başladı.

AŞK MESAJLARI HİÇ EKSİK OLMADI

Zülküf E., bu süre içinde sevgilisine her fırsatta jestler de yaparak aşk mesajları gönderdi.

EVLENECEĞİ ADAMIN EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nikah günü beklenirken Bahar A.'yı telefonla arayan bir kişi, evleneceği Zülküf E.'nin evli olduğunu ve kendisini kandırdığını anlattı. Bunun üzerine bir araştırma yapan Bahar A., evleneceği kişinin evli olduğunu, nikah işlemleri için verdiği evraklarda ise asıl kimliğini gizleyerek üzerinde 'bekar' yazan kimliğini kullandığını belirledi.

SEVGİLİSİNİN EŞİYLE TANIŞTI, SAHTEKARLIĞI SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİ

Kendisini evlenme vaadiyle kandıran Zülküf E.'nin eşi ile de tanışan Bahar A., yaşadıkları sosyal medya üzerinden paylaşarak, kendisini kandıran Zülküf E.yi fotoğraflarını da yayınladı.

"BAŞKA KADINLAR DA BUNUN GİBİ ÇAKALIN TUZAĞINA DÜŞMESİN"

"Ben kandırıldım. Başka kadınlar bunun gibi çakalın tuzağına düşmesin. Çakallara yem olmasın. Ben yaşadığım bu olayı kamuoyu ile paylaşıyorum. Beni erkek kardeşi ve arkadaşlarıyla da tanıştırdı. Her akşam beni farklı sürpriz ile buluşturan Zülküf E. ailem ile tanışmak istediğini söyleyerek evimize baklava ile gelerek annem ile tanıştı. İlişkimiz boyunca kayınpederinin arabasını kendi arabam diyerek beni üç ay boyunca gezdirdi."

"ÇERKEZKÖY ŞUBESİ NURİ ALÇO'NUN OYUNLARI"

Sosyal medya üzerinden paylaşımları büyük ilgi gören Bahar A., 'Çerkezköy şubesi Nuri Alço'nun oyunları' başlıklı paylaşımlarını uyarılarda bulunarak sürdürdü. Bahar, A., "Lütfen Paylaşın!.. Kızlarınız, kardeşleriniz, kadınlar bu şekilde kandırılmasın. Resimdeki ve videolardaki adam Çerkezköy'de evli ve evlenmeden önceki nüfus cüzdanıyla bekar olduğunu göstererek insanların duygularıyla oynayıp evlenme vaatlerinde bulunup gerekli evrakları öğrenmek için evlendirme memurluğuna kadar götürüyor. Sözde düğünümüzde slayt olacaktı bu ve daha fazla nice video resim!!! Başka insanların canını yakamaması adına paylaşım yapmanızı rica ediyorum!.." dedi.

Kaynak: haberinburada