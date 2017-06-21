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evlendirme yerine barıştırma programları mı geliyor?

EVLENDİRME YERİNE BARIŞTIRMA PROGRAMLARI MI GELİYOR?

Evlendirme programlarının yeni dönemde ekranda olmayacakları yönünde bir iddia ortaya atıldı.

Tarih : 21 Haziran 2017, 15:15
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Uzun süredir tartışılan evlendirme programlarının yeni dönemde ekranda olmayacakları yönünde bir iddia ortaya atıldı.



Fatih Altaylı bugünkü yazısında evlendirme programlarının yayından kaldırılıp yerine barıştırma programlarının getirileceğini iddia etti. Altaylı: Televizyon kanalları “yeni yayın döneminde” yani eylül ayından itibaren “evlendirme programları”nı noktalayıp, o programlar yerine aynı kadrolarla “barıştırma” programları yapacaklarmış. Yani kavga eden, ayrılan ya da ayrılmak üzere olan çiftleri stüdyoya getirip barıştırmaya çalışacaklarmış" diye yazdı.



 



kaynak:medyatava









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