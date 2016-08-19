Serdar Ortaç, Alaçatı'da bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada eşi Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi.



Medyaya evliliğinin iyi gittiğini söyleyen Ortaç,iddiaya göre o gece masada 'Nereden Evlendim?Evlendiğime çok pişmanım?' şeklinde söylemlerde bulundu.



Restaurantta yüksek sesle konuşup insanları rahatsız eden Serdar Ortaç,mekanda bulunan pek çok kişiden tepki aldı.



SERDAR ORTAÇ AÇIKLAMA YAPTI



Esin Övet'in yazısı üzerine Serdar Ortaç Twitter üzerinden açıklama yaptı. Ortaç:' Habertürk Esin Övet yazmış, "Evlendiğime pişmanım" demişim. Kulağınla duydun mu? Ben çok memnunum evliliğimden.'dedi.