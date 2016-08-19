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'evlendiğime çok pişmanım!'

'EVLENDİĞİME ÇOK PİŞMANIM!'

Serdar Ortaç, Alaçatı'da bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada eşi Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 09:35
Puan Ver : 'evlendiğime Çok Pişmanım!'(0/10)


Medyaya evliliğinin iyi gittiğini söyleyen Ortaç,iddiaya göre o gece masada 'Nereden Evlendim?Evlendiğime çok pişmanım?' şeklinde söylemlerde bulundu.

Restaurantta yüksek sesle konuşup insanları rahatsız eden Serdar Ortaç,mekanda bulunan pek çok kişiden tepki aldı.



SERDAR ORTAÇ AÇIKLAMA YAPTI



Esin Övet'in yazısı üzerine Serdar Ortaç Twitter üzerinden açıklama yaptı. Ortaç:' Habertürk Esin Övet yazmış, "Evlendiğime pişmanım" demişim. Kulağınla duydun mu? Ben çok memnunum evliliğimden.'dedi.








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