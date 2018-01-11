EVKUR YENİ MALATYASPOR, HAMİT ALTINTOP İLE ANLAŞMAYA VARDI
Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu Hamit Altıntop ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.
beIN Sports'un haberine göre; Evkur Yeni Malatyaspor, Hamit Altıntop ile anlaşmaya vardı.
Takıma tecrübeli bir isim katmayı amaçlayan Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.
DARMSTADT İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Hamit Altıntop, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmek istediğini ifade ederek Darmstadt ile olan sözleşmesini feshetmişti.
Kaynak: haberinburada
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