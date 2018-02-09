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Evkur Yeni Malatyaspor, Evinde Kasımpaşa'yla Beraberliğe Razı Oldu: 1-1
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Evkur Yeni Malatyaspor, Evinde Kasımpaşa'yla Beraberliğe Razı Oldu: 1-1

EVKUR YENİ MALATYASPOR, EVİNDE KASIMPAŞA'YLA BERABERLİĞE RAZI OLDU: 1-1

Spor Toto Süper Ligde Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 09 Şubat 2018, 22:20
Puan Ver : Evkur Yeni Malatyaspor, Evinde Kasımpaşa'yla Beraberliğe Razı Oldu: 1-1(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Maça iki takım da çok hızlı başlarken goller de çabuk geldi. Önce 4. dakikada Mina, Yeni Malatya'yı 1-0 öne geçirdi, 7. dakikada ise Trezeguet, Kasımpaşa'ya beraberliği getirdi.

KONTROLLÜ OYUN GOL GETİRMEDİ

Karşılıklı gollerle geçilen ilk yarının ardından ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun vardı. İki takım da zaman zaman skorda dengeyi bozacak fırsatlar yakalasa da başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor 27 puana yükselirken, Kasımpaşa puanını 26'ya çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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