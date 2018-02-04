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Evkur Yeni Malatyaspor Cüneyt Çakır'ı Maçlarına İstemiyor

EVKUR YENİ MALATYASPOR CÜNEYT ÇAKIR'I MAÇLARINA İSTEMİYOR

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, Cüneyt Çakır'ın oynayacakları maçları yönetmesini istemediklerini söyledi.

Tarih : 04 Şubat 2018, 15:40
Puan Ver : Evkur Yeni Malatyaspor Cüneyt Çakır'ı Maçlarına İstemiyor(8/10)4

Evkur Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve 3-1 kaybedilen Antalyaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'a tepkiler dinmiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Cüneyt Çakır'ı geriye kalan haftalarda oynayacakları maçlara istemediklerini söyledi.

Antalyaspor mücadelesini değerlendiren Gevrek, kırmızı kart görüp takımını eksik bırakan İssam Chebake'ye de gereken cezayı vereceklerini ifade etti.

"MALATYA'YA KARŞI İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Antalyaspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Gevrek, "Son haftalardaki çıkışımız ve iyi oyunumuzu bu maçta sürdürmedik ne yazık ki. Ancak yine de oyuncularımızı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Maça gelecek olursak, Malatya'yı ezmeye çalışan iyi niyetli olmadığını düşündüğümüz bir Cüneyt Çakır vardı sahada. Ligin ilk yarısındaki Akhisar maçında 3 puanımıza engel olan Cüneyt Çakır, Antalya maçına verildiğinde kafamızda 'acaba' diye geçirmedik değil. Maç başlayınca bu düşüncemizde yanılmadığımızı gördük. Penaltı pozisyonu tartışmalı bir pozisyondu. Verilmeye de bilirdi açıkçası. Bu pozisyonla alakalı benzer verilmeyen onlarca örneğini gösterebilirim. Ancak hakem takdir hakkını vermekten yana kullandı. Maçın ikinci yarısında ise yine aleyhimize, bu kez daha ağır bir karar vererek oyuncumuzu kırmızı kartla atmasıyla niyetini de net bir şekilde ortaya koydu. O pozisyonda Sadık'a arkadan yapılan hareketin faul olduğunu söylemeye gerek bile yok. Chebake bu pozisyonda araya girip sertliğe tepki göstermeye çalıştığı esnada direkt kırmızı gördü. Cüneyt Çakır, tereddüt bile etmedi. Pozisyonu bakıldığında Chebake sadece elini kaldırıyor, rakibe karşı fili bir durum yok, cezası en fazla sarı olur. Ama Cüneyt Çakır çok ağır bir kararla oyuncumuzu atıyor. Diğer taraftan rakip ceza sahası içerisinde ele çarpan bir top var. Hakem madem gördüğünü çalıyor, bunu neden çalmadı peki. Ben artık Cüneyt Çakır'ın Malatya'ya karşı iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Federasyonumuza buradan sesleniyorum, Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyoruz" diye konuştu.

"CHEBAKE'YE GEREKEN CEZA VERİLECEKTİR"

Gevrek, maçta kırmızı kart gören Chebake'ye de gerekli cezayı vereceklerini belirterek, "Kırmızı kart gören oyuncumuz Chebake'nin çok kart gören bir futbolcu olmadığını herkes biliyor. O pozisyonda da niyeti vurmak değildi. Ancak buna rağmen orada olmaması gerekirdi. Sonuçta yanlış kararla da olsa takımı eksik bıraktı. Chebake'ye gereken ceza verilecektir" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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