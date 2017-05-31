EVİNİZE 1 KİLODAN FAZLA TUZ ALMAYIN
İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İrem Öner Özkara, iyotun ışık ve ısıdan etkilendiğini belirtti ve bu nedenle eve tuz satın alırken en fazla 1 kiloluk paketlerde alınmasını önerdi.
DÜNYADA ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU
Dr. Özkara, iyot eksikliğinin dünyada 100'den fazla ülkede ciddi bir sağlık sorunu olup yetişkinlerde guatrdan meme kanserine kadar pek çok hastalığa, çocuklarda ise büyüme ve gelişme geriliğine neden olduğunu belirtti ve şunları söyledi:
"İnsan vücudundaki iyotun yüzde 60'ı tiroid bezinde depolanır. Metabolizma hızını ayarlayan ve zihinsel gelişmemizde önemli rol oynayan tiroid hormonları iyottan yapılır. Bu nedenle iyot, anne karnından itibaren başlayarak özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde sonrasında ise yetişkin dönemde ve hamilelikte oldukça önemli bir elementtir. İyot aynı zamanda toksinlerin vücuttan atılmasında ve çeşitli minerallerin vücuda faydalı hale gelmesinde, vücudun enerji seviyesinin düzenlenmesinde, cilt, saç ve tırnak sağlığında, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, üreme sistemi sağlığında, memede fibrokist oluşumundan korunmada ve kanserden korunmada da rol alır. Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) günlük iyot ihtiyacı yaşamın ilk yılında 50 mikrogram/gün, 1-7 yaş arası günlük 90 mikrogram, 7-12 yaş arası günlük 120 mikrogram, 12 yaş sonrası ve yetişkinlerde günlük 150 mikrogram, hamilelerde ise günlük 200 mikrogramdır."
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar