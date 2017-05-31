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evinize 1 kilodan fazla tuz almayın

EVİNİZE 1 KİLODAN FAZLA TUZ ALMAYIN

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İrem Öner Özkara, iyotun ışık ve ısıdan etkilendiğini belirtti ve bu nedenle eve tuz satın alırken en fazla 1 kiloluk paketlerde alınmasını önerdi.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 10:09
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DÜNYADA ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU



Dr. Özkara, iyot eksikliğinin dünyada 100'den fazla ülkede ciddi bir sağlık sorunu olup yetişkinlerde guatrdan meme kanserine kadar pek çok hastalığa, çocuklarda ise büyüme ve gelişme geriliğine neden olduğunu belirtti ve şunları söyledi:



"İnsan vücudundaki iyotun yüzde 60'ı tiroid bezinde depolanır. Metabolizma hızını ayarlayan ve zihinsel gelişmemizde önemli rol oynayan tiroid hormonları iyottan yapılır. Bu nedenle iyot, anne karnından itibaren başlayarak özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde sonrasında ise yetişkin dönemde ve hamilelikte oldukça önemli bir elementtir. İyot aynı zamanda toksinlerin vücuttan atılmasında ve çeşitli minerallerin vücuda faydalı hale gelmesinde, vücudun enerji seviyesinin düzenlenmesinde, cilt, saç ve tırnak sağlığında, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, üreme sistemi sağlığında, memede fibrokist oluşumundan korunmada ve kanserden korunmada da rol alır. Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) günlük iyot ihtiyacı yaşamın ilk yılında 50 mikrogram/gün, 1-7 yaş arası günlük 90 mikrogram, 7-12 yaş arası günlük 120 mikrogram, 12 yaş sonrası ve yetişkinlerde günlük 150 mikrogram, hamilelerde ise günlük 200 mikrogramdır."



 



kaynak:sabah








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