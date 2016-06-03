

İzmir'de belediye ile sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine, "eşine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan, içki ve kumar sonucu evin huzurunu bozan işçinin maaşı 1 yıl boyunca eşine verilir" maddesi eklendi.







İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında 80 kadrolu işçi için imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 4 bin 950 lira olarak belirlendi. Sözleşmeye, "eşine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan, içki ve kumar sonucu evin huzurunu bozan işçinin maaşı 1 yıl boyunca eşine verilir" maddesi eklendi.







Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası'ndaki konferans salonunda düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı HASAN Karabağ, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve sendika temsilcileri katıldı.







Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren Genel-İş 6 No'lu Şube Başkanı Emine Yılmaz, günlük yevmiyelere toplamda yüzde 30 zam yapıldığını, yılda 5 defa verilen erzak yardımının 6'ya çıkarıldığını, tüm çalışanlara ağır iş primi olarak 405 lira yansıtılmasının kararlaştırıldığını aktardı.







EN DÜŞÜK NET İŞÇİ MAAŞI 4 BİN 950 LİRAYA YÜKSELDİ







Kadına şiddete karşı mücadelenin ilk kez sözleşmeye girdiğine dikkati çeken Yılmaz, "Eşine karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan, içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklarla evin huzurunu bozan işçinin maaşı 1 yıl boyunca eşine verilecek. Yapılan yeni zamlarla birlikte en düşük net işçi maaşı 4 bin 950 liraya yükselirken, ortalama işçi maaşı 5 bin 250 oldu." dedi.







Belediye Başkanı Karabağ, belediyenin kurulması sürecinde işçilerin fedakar bir şekilde çalıştığını belirterek, "Yaptığımız sözleşmede rakamlar geçmişe göre daha iyi olabilir ama önümüzdeki yıllarda sözleşmeler yapılamaz hale gelebilir. İşçi sınıfının birinci mücadelesi, demokrasi mücadelesi olmalıdır." diye konuştu.







Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Çalışkan ise Hasan Karabağ'ı "işveren" olarak değil "emek dostu" olarak tanımladıklarını belirtti.