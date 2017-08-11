EVİNİ YÖRESEL MİMARİYE UYGUN YAPANA, DEVLETTEN YÜZDE 1 FAİZLE KREDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yöresel mimariye uygun yapılacak konutlar için vatandaşlara, yıllık yüzde 1 faizle ilk 2 yılı geri ödemesiz kredi desteği sağlayacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile birlikte kamulaştırmalardan etkilenen vatandaşların yeni yerleşim yerlerinde iskan edilebilmeleri için hak sahipliğinin azami sayıya ulaşması, köye dönüş yapmak isteyen ailelerin de yeni yerleşim yerlerinden arsa satın alabilmeleri ve hak sahiplerinin yeni yerleşim yerinde yapacağı konutunu yöresel mimariye uygun olarak yapması halinde 'faiz indirimi teşviği' yapılacak.
BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI DA VAR
Takvim'de de yer alan habere göre, yöresel mimari yapıların ihya edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından kabul edilecek projelerin uygulanması koşuluyla açılan tarımsal işletme binası kredisi veya konut kredileri için yıllık yüzde 1 faiz oranında kredi faiz desteği sağlanacak. Yeni yönetmelikle birlikte borçlarını zamanında ödeyemeyen aileler için de yeniden yapılandırma imkanı getirildi.
Kaynak: haberinburada
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