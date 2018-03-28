Muş'ta, geçen yıl oturduğu evi satıp kaz çiftliği kuran Fırat Çelik (29), kuluçka makinesiyle haftada 250 civcive sahip oluyor.

KAZLARI TEKİRDAĞ'DAN GETİRDİ

Muş'ta yaşayan evli 2 çocuk babası Fırat Çelik, evini satarak kurduğu kaz çiftliğinde Tekirdağ'dan getirdiği 240 kazı yetiştirip yumurtalarını aldıktan sonra kuluçka makinelerinde civciv elde ederek yetiştiriciliğe başladı. Muş'ta ticari amaçlı kaz yetiştiriciliğinin olmadığını söyleyen Fırat Çelik, Derecik köyünde kendisinin bu işi yapmaya başladığını söyledi.

100 İLA 130 LİRA ARASINDA SATIYOR

Yılda 3 ile 4 bin arasında kaz yetiştireceğini belirten Çelik, Bir fırında işçi olarak çalışıyordum. Muş'ta evimi 167 bin liraya satıp, kaz yetiştiriciliğine başladım. Elde ettiğim 15 günlük civcivleri 35 liradan, yetiştirdiğim kazları ise 100 ila 130 lira arasında satıyorum. Tamamen doğal ortamda ve organik olarak yetişen kazları, Ankara ve İstanbul'daki toptancılara satıyorum. Kaz gelen yerden evimi esirgemedim ve kendi işimin patronu oldum. Organik kazlara ilgi oldukça fazla. Devlet desteği aldığım takdirde üretimi arttıracağım diye konuştu.

Kaynak: haberinburada