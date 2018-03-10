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Evinden taşınmayı kabul etmeyen oğlunu av tüfeği ile vurdu

EVİNDEN TAŞINMAYI KABUL ETMEYEN OĞLUNU AV TÜFEĞİ İLE VURDU

Adana'da yaşayan acımasız baba, evinden taşınmayı kabul etmeyen oğlunu av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Tarih : 10 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Evinden Taşınmayı Kabul Etmeyen Oğlunu Av Tüfeği İle Vurdu(5/10)1

Adana Hacımirzalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 6 çocuk babası Kemal Yıldırım, alt katta oturan evli ve 1 çocuk babası oğlu Kader Yıldırım'dan evinden taşınmasını isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Yıldırım, av tüfeğini alarak oğlunu kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında Kemal Yıldırım'ın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla başından ve göğsünden vurulan Kader Yıldırım, ağır yaralandı.

SALDIRGAN BABA GÖZALTINA ALINDI

Otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldırım, buradaki müdahalesinin ardından Adana Adan Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Kemal Yıldırım ise gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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