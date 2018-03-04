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Evindeki renkli yazıcıda sahte para basıp pazarda alışveriş yaptı

EVİNDEKİ RENKLİ YAZICIDA SAHTE PARA BASIP PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPTI

Muğla'da renkli yazıcıyla evinde bastığı sahte parayla pazarda alışveriş yapan dolandırıcı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Tarih : 04 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Evindeki Renkli Yazıcıda Sahte Para Basıp Pazarda Alışveriş Yaptı(5/10)1

Muğla'nın Datça ilçesinde, renkli yazıcıyla evinde bastığı sahte paralarla pazarda alışveriş yapan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

20 TL'LİK SAHTE BANKNOTLARLA PAZAR ALIŞVERİŞİ

Datça ilçe merkezinde kurulan semt pazarlarında son 1 hafta içerisinde 20 TL'lik sahte banknotlarla alıveriş yapıldığı yönünde gelen şikayetleri değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde bulunan iş yeri kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin eşgalini belirleyen polis ekipleri, esnaf ve pazarcıları uyardı.

RENKLİ YAZICIYLA SAHTE PARA BASIMI

Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, dün kurulan Cumartesi pazarında şüpheliyi yaya olarak dolaşırken tespit etti. Şüpheli S.K'yı evine kadar takip eden polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde yaptığı aramada sahte para basımında kullanılan 1 adet renkli yazıcı, 126 adet piyasaya sürülmeye hazır 20 TL'lik sahte banknot, 355 adet sahte para basımında kullanılan kağıt ele geçirdi.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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