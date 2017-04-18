EVİNDE BAKICI ÇALIŞTIRANA AYDA BİN 500 LİRA
5 ilde uygulanan bakıcı desteği, çalışan annelerin yüzünü güldürdü. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da 0-2 yaş arası çocuk sahibi çalışan kadınlar, proje kapsamında aylık bin 500 liraya varan destekten yararlanıyor. Projeye, başvurular alınmaya devam ediyor.
İlk aşamada İzmir, Bursa ve Antalya'da hayata geçirilen, başarılı sonuçlar alınınca İstanbul ve Ankara'nın da kapsama alındığı proje, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülüyor. Projeyi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortaklaşa finanse ediyor. Destekten, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki anneler yararlanabiliyor. Şartları karşılayan annelere yaklaşık bin 200 lira veriliyor. Annenin engelli bir çocuğunun olması ya da çocuğuyla tek ebeveyn olarak yaşaması halinde bu destek yaklaşık bin 500 liraya kadar yükseliyor. Proje kapsamındaki destekten yararlanmak isteyen anneler, başvurularını, SGK'nın web sayfası olan www.sgk.gov.tr veya www.evdecocukbakimi. net linkleri üzerinden yapabiliyor.
kaynak:sabah
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